俄羅斯總統普丁。（Shutterstock）

烏克蘭首都基輔恐兩天被攻陷？ 軍事專家戰略解析曝兩國兵力差距

烏俄戰爭正式開打，俄羅斯總統普丁今日(24)宣布，授權在烏東頓巴斯地區進行特種軍事作戰，隨後烏克蘭首都基輔傳出砲聲隆隆。據外媒報導，烏克蘭官員證實「飛彈襲擊基輔」，且烏克蘭將實施戒嚴。普丁表示，此舉是為了應對來自烏克蘭的威脅，並確保烏克蘭的「非軍事化」及「去納粹化」。對此軍事專家呂禮詩接受《中時新聞網》訪問解析兩國戰略及兵力差距。

軍事專家呂禮詩表示，奧德薩是烏克蘭的黑海珍珠，俄羅斯等於全面進犯，今天下午3點半是俄羅斯三個世代轟炸機跟著蘇愷35、57編隊通過基輔上空，已經是全面去武裝化進入烏克蘭。聯合國安理會很快會召開會議，討論更大規模制裁。

目前影響除葛是下挫外，烏克蘭是糧食大國，因此糧食會大漲；能源也會大漲。俄羅斯明顯違反聯合國憲章，一般會進行制裁，就看安理會怎決定。

呂禮詩指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭應該是新型態的戰爭，俄羅斯2017年就已經預演干擾戰，但到目前為止都沒有看到，還是打以前的戰爭型態，也就是在晨昏的時候進行三棲作戰。

目前依照報導，基輔已經癱瘓，就眼睜睜看到一個國家被另一國家攻擊，至於作戰中心有無被癱瘓？還不知道。如果被癱瘓，只能有小部隊反應，無法殲滅敵軍。至於特種軍事作戰，其實就是全面進犯，從各個地區全面進犯。

呂禮詩預測，俄羅斯已派出最新進的戰機和防空飛彈，表示俄羅斯不惜一戰，戰事應該在2周內會結束。