從街頭到劇院，舞蹈可以不受任何場地限制，今年台灣國際藝術節由小事製作推出的《戰鬥果醬OUS》，本周末進入總決賽，將有66名舞者接力飆舞，特別的是，觀眾可在線上欣賞賽程，還可以即時留言、參與投票，和評審一起決定最終的決勝者。

總策劃陳運成表示，「戰鬥果醬」系列計畫行之有年，保留街舞「尬舞」的精神，「街舞隨時隨地都可以跳，有場地，有一台手提音響就可以跳，每個人都可以參與，透過舞蹈彼此交流，這是一種共同創造的過程。」

陳運成表示，戰鬥果醬主要想找的是有自己表演風格的表演者，不限定背景和領域，「像去年冠軍薛喻鮮，就是以佛朗明哥舞蹈為專業的舞者，但是她來參賽，最後的表現讓大家都很感動。不是炫技，而是知道自己為何而動，為何而跳。」

兩廳院總監劉怡汝表示，這個計畫每年都非常有趣，「無論在緊張的比賽氛圍、觀眾對於舞者們不吝嗇的讚賞，還有表演節目的精彩，都是這個計畫重要的環節。在線上平台的直播賽事，相信是個非常不同的體驗。」

在疫情之下，今年除了透過線上海選，同時也有決賽直播，目前已經選出66位晉級選手，舞風、舞種多元，晉級選手將在2月26日舉行決選，預計以60選20、20選10、10選6、6選3、3選2的賽制淘汰與晉級，最終在冠亞賽中，選出舞技最高強、最特別的果醬冠軍。