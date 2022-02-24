政治大學不動產研究中心23日於政大公企中心舉辦「房價與稅制論壇」，由研究中心主任賴宗裕教授主持，邀請永慶房產集團葉凌棋業務總經理針對房市和打炒房政策進行專題演講。

打炒房政策獲初步成效！炒房現象已和緩

永慶房產集團葉凌棋業務總經理在〈房市與打炒房政策之探討〉專題演講中指出，縱看台灣近年房市，在低利和資金潮的大環境下，再加上國內疫情相對控制穩定，以及經濟表現優異的有利因素，讓房市信心回溫；此外，全球通膨蠢動，不動產資產成抗通膨首選，進一步帶動房市蓬勃。然而熱絡的房市也引發部分投機人士哄抬房價，炒作獲利。

中央和地方為打擊炒房，祭出各項抑制投機炒作的政策。葉凌棋分析，自2021年12月內政部推出五大措施打炒房後，反映2021年12月交易市況的1月六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，顯示市場氛圍轉趨觀望。此外，建築貸款餘額與購置住宅貸款餘額成長趨緩，房市有降溫趨勢，同時，在內政部拋出預售屋禁止轉售修法後，去年12月的預售屋轉售刊登量，也較前年同期明顯成長。顯示預售屋出現大量轉售現象，相關數據在在顯示政府積極打炒房已獲初步成效。

房市四大面向皆穩定 有利自住、長期置產族進場

這些打炒房政策之所以能獲得成果，有賴「實價登錄2.0」的實施。葉凌棋指出，「實價登錄2.0」規定預售屋即時登錄打下基礎，在擁有預售屋相關資訊後，「房地合一2.0」才能將預售屋納為課稅範圍，進行合理課稅；針對部分透過換約轉售來炒作獲利者，也能得以透過限制換約轉售和解約須申報登錄來禁止。

葉凌棋總結，政府數次的打炒房措施，降低建商囤地，使房市維持正常供給；炒房管道確實圍堵；再加上房市資訊公開透明，改變民眾對房價上漲的預期心理，讓不動產市場在產業面、供給面、需求面、價格面四大面向都產生正面效益，有利於自住、長期置產族群購屋，台灣離居住正義的願景更進一步。

永慶房產集團葉凌棋業務總經理表示，若是「實價登錄2.0」沒有立法通過，2021年的房價漲幅恐怕更驚人。(圖/永慶房產集團提供)

研究中心定期舉辦不動產論壇 為不動產政策集思廣益

在本次「房價與稅制論壇」中，同時邀集了內政部地政司王成機司長、文化大學環境設計學院楊松齡院長、政治大學地政系林左裕教授、臺北商業大學財政稅務系黃耀輝教授、財團法人崔媽媽基金會呂秉怡執行長，以及中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會于俊明秘書長，共六位產官學三方專家學者現身與談，共同貢獻專業見解和經驗。

政治大學不動產研究中心主任賴宗裕教授表示，攸關全民權益的房市政策，有賴產官學三方集合眾人經驗和智慧，方能提出全面完整的改革建議。未來政治大學不動產研究中心會定期舉辦論壇和研討會，並發表不動產月報，分析房市政策和法規，為健全的不動產產業環境貢獻一份心力。歡迎有意了解不動產相關資訊的民眾持續關注研究中心動態。