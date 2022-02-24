俄國股市失火 財部緊盯金融市場變化 17:592022/02/24 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高層24日指出，財政部與國安基金委員會等持續觀察俄烏衝突效應，以近一周俄羅斯股市指數來講，從2月17日收盤的1450.02點跌至24日盤中的614.67點，跌幅近六成，顯見其內部金融秩序有「失火」情況，我國將審慎看待其對國際與我國金融市場影響。 官員指出，除金融層面以外，我國也持續觀察各個國際組織態度，原本俄羅斯腳步若只到烏東兩國則尚有斡旋空間，但如今俄國直接跨足烏克蘭首都基輔，後續要看西方各強權態度與回應。 俄羅斯股匯大跌 金融資產曝險升高 科技業憂俄用氖鈀原料反制 #我國 #財政部 #態度 #失火 #金融 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》俄烏危機衝擊 台指期開跌逾200點 09:092022/02/24 財經 工藝師報稅改列美術工藝家 04:102022/02/24 藝文副刊 合庫銀促普惠金融 官網新改版 04:102022/02/24 產業特刊 《金融》搶地緣政治風險財 專家教戰一次看 15:572022/02/24 財經 俄烏爆戰火 金融業與國人基金曝險2179億 17:502022/02/24 財經 永續債發行額 年增18倍 04:102022/02/24 證券．權證 《國際經濟》政策工具齊頭並進 泰國今年GDP拚4％ 16:312022/02/24 財經 對俄三大出口貨品 面臨衝擊 04:102022/02/24 財經要聞 伊雲谷獲AWS金融服務能力認證 04:102022/02/24 產業特刊 因應全球CRS 烽巽資本推動家族財富傳承 04:102022/02/24 產業特刊 俄烏宣戰 蘇貞昌下令穩定物價、金融市場 14:112022/02/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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