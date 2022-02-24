財政部高層24日指出，財政部與國安基金委員會等持續觀察俄烏衝突效應，以近一周俄羅斯股市指數來講，從2月17日收盤的1450.02點跌至24日盤中的614.67點，跌幅近六成，顯見其內部金融秩序有「失火」情況，我國將審慎看待其對國際與我國金融市場影響。

官員指出，除金融層面以外，我國也持續觀察各個國際組織態度，原本俄羅斯腳步若只到烏東兩國則尚有斡旋空間，但如今俄國直接跨足烏克蘭首都基輔，後續要看西方各強權態度與回應。