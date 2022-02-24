停車是不少駕駛的罩門，而一名男網友在臉書上分享，先前請老婆幫忙停車，事後才發現車牌下緣因不明原因向內折，讓他忍不住苦笑，並發問網友，究竟老婆的駕駛技術有多「高超」，才能讓車牌凹折。文章曝光後，火速引起網友熱議。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露先前請老婆幫忙停車，而老婆停妥後並沒交代有異常，豈料，他事後取車時才發現車子「出事了」。透過圖片可見，前車牌因不明原因被折成兩半，下緣硬生生被折入進氣孔中，只看的見車牌的上半部，讓他感到又好氣又好笑，忍不住吐槽老婆到底做了什麼，才讓車牌凹陷。

原PO拍下多視角的車牌慘況，發現車牌真的被折入進氣孔內，完全看不見車牌下半部。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

車牌的下半部完美的隱身在進氣孔中。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

文章曝光後，不少網友笑翻，紛紛留言調侃，「浩克來過」、「佩服」、「高手」、「因為天氣太冷，不知道90度夠不夠啊」、「重點事還沒壞，簡直是神」、「給女生開車簡直是請鬼拿藥單」。

也有網友戲謔表示，「這個躲檢舉最好用，你老婆是個賢妻，別人是翹牌，你老婆逆向操作用凹牌」；但有網友認真提醒，車牌若凹陷，在自動感應車牌的停車場都會感應不到，建議原PO若無力扳回車牌，還是盡早去監理所驗車重新換牌。