運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果覺得最近運氣不好，可以嘗試房屋裝潢、更換臥室、旅遊、換造型、擺放吉祥物等轉運方式，氣場改變後，就能擺脫霉運，迎來吉運。

▍1.重新裝潢

房子居住久了，變舊了，它的氣運就會逐漸衰退，好運全都流失，這個時候運勢也會受到衰退之氣的影響，變得低迷。如果是這種情況，就需要將自己家裡重新裝潢，讓房子煥然一新，帶來新的氣運，運氣也就會轉旺。

▍2.更換臥室

臥室是休息的地方，與健康和財富關係很大，如果臥室是在不吉利的方位，就要更換了。根據九宮飛星風水，家中的吉位和不吉之位每年都在發生變化，2022年不吉之位是中央方、西南方、正東方、正西方，如果你家的臥室在這幾個方位，就需要趕緊換臥室，否則你這一年的運氣都難以起飛。

▍3.旅遊開運

一直待在同個地方會受周圍固有氣場的影響，如果出門旅遊，轉換到新環境，運程也會改善。不管是去人少的山林之地，還是去人多的大城市，都是非常好的，親近大自然可以放鬆心情，將壓力與煩惱一掃而空；在大城市與很多人接觸，可以增強正能量。

▍4.變換造型

我們身上也有一個能量場，如果運氣不佳，很有可能是因為自身時運變差了，我們可以透過改變自己的造型來改變能量場。比如換新髮型，買新衣服等，總之就是要做出改變，讓自己與以往看起來不一樣，這樣也會讓心情更加愉悅，好運就會跟著來。

▍5.放置吉祥物

風水吉祥物的能量很強，在家中放置將能改善居家風水、提高自身運程。但是，不同的吉祥物帶來的效果不同，所擺放的位置也不同，可以根據需要來選擇風水吉祥物，並且將它們擺在合適的地方，才能真正讓你轉運、旺運。

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