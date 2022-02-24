上班族苦嘆薪資不漲，不少人會選擇換工作，獲取薪資成長的空間。不過有網友近期面試了5家公司，在徵才說明皆標註「待遇面議」，但是面談時願意支付的薪資全在4萬元以下，讓她氣到大罵每家都違規，不想再被騙去浪費時間。

一名女網友在Dcard以「給不起4萬就不要寫待遇面議」為題發文表示，近期收到20間面試邀約，目前已經去了5間面試，已確認過「待遇面議」，但談到自己期望薪資是4萬元時，都被面試官認為薪水開太高，他們只能給3萬多。

原PO認為依照「待遇面議」規定，代表薪資要有4萬元以上，但面試了5家公司的結果讓她不滿，「若有給範圍在範圍內開低薪我認了，只能說感受不佳但也不算騙人，可是寫待遇面議給不起四萬什麼意思！」

原PO自認工作經歷在同領域不差，面試的公司也不是高門檻的公司或職位，對於面議薪資不符規定的公司，之後將一一檢舉，「沒誠信的公司真的不去也罷，現在已經在履歷上直接亮出希望待遇了，大概會過濾掉很多只願給低薪的公司，真的不想再被騙去浪費時間了」。

貼文引發網友們共鳴，「這跟條件無關，本來就有規定不到四萬要直接寫出來」、「很多小公司真的很愛搞這招，就是看準新鮮人什麼都不懂，各種壓價、話術騙新鮮人進來做」、「認同給不起4萬以上就不要寫面議，直接寫可以給的價錢就好，讓面試者可以衡量要不要去」、「直接在履歷上開價不就好了，省很多麻煩，別自己去給公司面試洗臉」。

根據《就業服務法》第5條第2項條文規定，雇主招募或僱用員工時，不得有提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍之情事，違者處新臺幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。