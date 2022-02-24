財政部南區國稅局指出，自2021年12月17日起，因應稅捐稽徵法修法，如果公務員不屬於稅務人員，而且是在非執行職務期間發現而舉發逃漏稅，同樣有機會領取檢舉逃漏稅獎金。

依照總統2021年12月17日修正公布稅捐稽徵法增訂第49條之1明定，公務員檢舉案件若涉及五種情況，不適用核發獎金規定，包括舉發人為稅務人員、舉發人為執行稅賦查核人員配偶或三親等以內親屬、公務員依法執行職務發現而舉發、經前三款人員告知或提供資料而為舉發、參與該逃漏稅捐或其他違反稅法規定之行為。

過去為避免公務員利用職權，防止流弊，所得稅法第103條第4項規定公務員如果是舉發人時，不適用檢舉人可領取檢舉獎金之規定，如今已有所改變。但鑑於各稅法對於核發檢舉獎金及資格限制規定不一或未有規定，致稽徵實務迭有爭議。

國稅局舉例，里長檢舉逃漏稅時，原依所得稅法第103條第4項規定不得領取舉發獎金，但依照稅捐稽徵法增訂第49-1規定，只要是在非依法執行職務發現而舉發，就有機會領取獎金。

舉例而言，A里長在私人企業工作的兒子整修自宅，付清大筆裝修費用後，承包業者卻不開立發票，A里長憤而檢舉業者逃漏稅，經國稅局查明屬實且裁罰確定並收到罰鍰。

A里長雖屬稅務人員以外「公務員」，但因非依法執行職務發現而為舉發，國稅局應以收到罰鍰20％核發獎金給甲里長，每案最高新台幣480萬元為限。

國稅局特別呼籲社會大眾如發現逃漏稅情事，請勇於提起檢舉，除了可維護租稅公平外，亦有機會領取檢舉獎金。