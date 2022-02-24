金管會出手救台股，十年內發生過四次。證期局副局長郭佳君表示，股市若面臨重大突發事件可能出現非理性下跌，金管會都備妥股市穩定方案，過去十年內共啟動四次，最近一次是2020年3月新冠肺炎疫情時，以發新聞稿說明台股基本面、穩定投資人信心；鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、舉行法說會或業績說明會；放寬擔保單範圍；限縮每日借券賣出額度；平盤下不得放空等。

郭佳君表示，2020年3月10日左右祭出的股市穩定措施，三個月後，即6月18日都陸續回復正常；至於另外三次，則是2011年的美債風暴、2015年的歐美股災引爆全球風暴及2018年的中美貿易戰，但因為當時祭出的措施並沒有對外公告，因此當年究竟動用什麼措施，證期局表示「保密」。

台股24日因俄烏開戰下跌461點，跌幅達2.55％，但郭佳君表示，24日台股成交量有4337億元，與1月台股日均量2923億元相比，24日的成交量仍算不錯，代表股市雖下跌，「仍有不少投資人進場承接」，且以24日下午1點30分台股收盤時比較，台股與南韓股市相當，南韓是下跌2.54％，但比新加坡下跌3.09％及香港下挫3.06％要好。

郭佳君表示，國內上市櫃公司營運狀況不錯，24日仍有相當數量的投資人進場低價承接，金管會將持續關注俄烏後續情勢，也已請證交所、櫃買中心密切關注上市櫃公司財務、業務及供應鏈的影響。