統一投信統計，今（24）日盤中零股成交值前十大ETF，有七檔是台股ETF，三檔是海外股票ETF。其中，元大台灣50ETF（0050）在全體ETF及台股ETF最吸金，成交值4.5億元、成交量較前一日大增729％。

俄烏24日開戰，股市「嚇」跌，台股ETF多數跌幅逾2％，海外科技股ETF多數跌幅在4～5％不等，甚至出現不小的折價，投資人趁機撿便宜，趨勢看好的熱門ETF不只整股成交量放大，盤中零股成交量也較前一日大增逾一倍。

統一FANG+（00757）ETF成交值排名全體ETF第六、是海外股票ETF最受資金青睞的標的，成交值1178萬元、成交量較前一日放大257％。當日的整股（含盤後）總成交量也放大到6470張，是前一交易日的三倍。

統一投信表示，統一FANG+平常就是盤中零股成交最熱絡的海外ETF，成份股多是美股指標的巨型股，也是獲利穩健的全球品牌企業如蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等，惟短期內股市仍會持續受到聯準會轉鷹與俄烏戰事干擾，市場信心待時間復原，在不確定因素消弭之前，分批進場或以定期定額執行長線布局，是較穩健的投資策略。

根據統一投信回溯統計，統一FANG+ETF上市年來，投資人在任何一個月進場，假設每月初扣款一次、每筆交易成本1元，定期定額時間拉長，勝率越高，若執行定期定額一年的平均報酬率是25.61％。