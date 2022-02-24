計程車司機的兒子、在新莊住了26年，前新聞主播郭岱軒曾經轉行當藝人，去年底決定回饋家鄉、回到新莊這個滋養他的地方，宣布投入新北市新莊區市議員選舉，更重要的是，送給爸爸70歲的生日禮物，回到爸爸身邊、在新莊扎根。

2022年底新北市議員選舉競爭激烈，新莊區從五股、泰山劃分出來成為新選區，老將新人擠破頭，新世代在新莊土生土長的郭岱軒，不掛黨籍、無黨參選，也獲得爸爸的支持。

一早在幸福路、思源路口，可以看到岱軒的身影，陪伴新莊鄉親通勤到台北市工作，郭岱軒說，站路口的時候特別可以感受到基層勞工朋友的熱情，掃馬路的阿姨、垃圾車上的大哥都會熱情招手。

就如同他過去在台北市工作一樣，這也讓他感受到不忘本、飲水思源很重要。郭岱軒認為，要讓新莊的年輕人可以留在新莊工作，第一件事是要有高薪的職缺、穩定的職場環境，才有辦法把年輕人留下來，再來是房價不能高。

郭岱軒指出，新北市長侯友宜任內沒有蓋過任何一間社會住宅，實施囤房稅、差別稅率也是吊車尾，抑制房價三箭沒有射出任何一箭，沒有出手打房、捍衛居住正義。

為新莊發聲、讓幸福發生，想要創造幸福感，郭岱軒表示，塭仔圳的市地重劃區就必須要保留一塊給社會住宅、青年住宅，希望年輕人可以留在新莊。

新北市新莊區市議員參選人郭岱軒在今年1月26日發行新書「當失業成即時動態」，書中分享從主播、主持人，甚至是餐飲服務生，再到政治幕僚及議員參選人的斜槓之旅。郭岱軒形容這本書就像是從政之路懷胎10月，邀請大家和他一起小資參選，參與他的「議」男養成日記。