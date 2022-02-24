在大陸經商，有個廣泛流傳的經驗之談：「有關係，就沒關係；沒關係，就有關係。」最近幾位返台過年的台商聚會，大家談起大陸禁運台灣鳳梨、釋迦等農產品，過去兩岸關係好，即使有介殼蟲問題，但大陸海關眼睛一閉，就過關了，現在兩岸關係不好，介殼蟲要按規矩辦，就過不了關。

這還是兩岸「大」關係下的新常態，對於在大陸經商的台商，人與人之間的「小」關係就格外重要了。

多位到大陸設廠的台商分享「有關係，就沒關係」的經驗。

海關是大陸貿易的重點單位，事涉巨大商業利益，舉例說，進口某種原料，若產品能歸類為「廢料」，則進口關稅就極低，這要與海關的「稅務」組打交道；貨櫃進口後，即使是外貿A級企業，也要查驗，但查驗耗時，影響進貨速度，如果要在貨櫃中夾帶非申報物品，更要與海關的「查驗」組打交道。

某位大陸商人以原料廢品的名目進口貨櫃，但在其中夾帶回收黃金，如果被海關抓到，不但要罰巨款，嚴重還要負起走私刑責；為此，他刻意用心與海關「查驗」組建立私交。

當時，某地的海關查驗組有正副兩名組長，加上三組查驗人員（每組三人），共十一人；這位陸商第一次請查驗組成員到海鮮店吃飯，一進門，組長就看上剛進貨的蘇眉魚，一問價錢5千元人民幣，當時大陸一個處長的月薪還不到1千元，但陸商還是忍痛花錢買下。

後來，隨著大家關係逐漸深厚，這名陸商還租下一間套房，專供海關主管喝酒、唱歌後帶小姐去「休息」。

由於關係做得好，以後，這名陸商進口的貨櫃基本都是免驗放行，其中巨大的利差，讓他賺到第一桶金，並從此在大陸商場步步高升。

人說「英雄不嫌出身低」，當年還是工廠邊的派出所所長，後來做到副省級城市的公安局長、省委常委；原來開車帶著外商到開發區參訪的小科員，後來做到主管經貿財政的省委常委；正是這些老交情，讓掌握在手的商人生意更加順風順水，積累了幾代都用不完的財富。

自從習近平開始打貪後，原來經常和商人往來的大陸官員都不敢再出來應酬、吃飯、唱歌了；很多官員的心態就是「保持現狀」，保住過去貪汙所得，不要出事，然後順利退休，下半輩子享福。

在這種情況下，聰明的生意人還是可以做官員的關係。例如，省委常委到地方視察，到了午餐時間，按照「八項規定」是不可以接受視察單位宴請，但下級官員總不能讓上司自掏腰包吃飯吧。

這時候，陪同領導視察的商人就要自覺地「請客吃飯」，也就是幾百元的家常便飯，不需要過去動輒上萬元的大魚大肉，但卻可以皆大歡喜，何樂而不為？

反觀，現在台灣輸陸農產品被禁，如果政府有心幫助農民，大可以找熟悉大陸海關運作的商人，從中輸通，而不是上綱上線，大搞政治宣傳。