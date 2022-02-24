寒流加上春雨，使得正期葡萄剛長出來的花穗遭凍傷，縣長王惠美巡視果園，農民指出，恐造成延遲性災損 ，估計葡萄產量可能減少5成以上。（吳敏菁攝 ）

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，全國最多，大村、溪湖及埔心等尤其是生產重鎮，不少葡萄農最近心情下雨，寒流加上春雨，使得剛長出來的花穗遭凍傷，恐造成延遲性災損，估計葡萄產量可能減少5成以上，若持續再下雨，損失更可能高達8成。

每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，但連續春寒果農都樂觀不起來，相關鄉鎮農會總幹事紛紛指出，今年葡萄收成將不會很理想，彰縣府農提醒農民可以多多考慮採溫室栽培，加強生產力，今年也是提供設施補助的最後一年，希望農民把握時間，申請設施補助來減輕負擔。

縣長王惠美24日下鄉巡視葡萄園，呼籲受損農要將災害受損失情形拍照，一有災情請儘速向公所回報，縣府會彙整災損再儘快向農委會反映，也希望農委會能關注彰化縣縣的葡萄農、果農，儘早給予災害補助。

「肉眼或許還看不太出來，但恐怕是延遲性的災害」葡萄產銷班第七班班長賴萬慶說，早在去年7、8月大雨時，葡萄母株就已經受到一些影響，不放棄地悉心照料，滿心期待有好收成，卻又遇到寒害及連續下雨，普遍感染病菌，噴藥防治也於事無補了，導致早春葡萄結果率不佳、果粒偏小。

果農指出，更嚴重的是6月大宗葡萄上市，目前正是「正期」葡萄的開花期，已剛長出來的花穗遭受凍傷，將造成延遲性災損，影響更大，估計葡萄產量可能減少5成以上，若持續再下雨，損失更可能高達8成。

農業處指出，如有災情顯現，為利加速復耕及救助，除了請公所儘速勘查拍照外，農民可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，後續倘辦理公告現金救助，農友可將照片併申請文件於受理期間向公所提出，也建請中央啟動寒害災損補助，幫助農民度過難關。