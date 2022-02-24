A cruise missile fired by the Russian army fell on Kiev #Ukraine#Russia pic.twitter.com/x0Cty5sDjX — breaking news (@breaknewsi) February 24, 2022

好幾個月來，俄羅斯不斷在烏克蘭邊境集結大軍，如今終於動手，包括首都基輔在內的幾個城市，都不斷傳出震耳欲聾的砲火聲。然而，西方目前面臨的大問題在於，他們阻止得了俄羅斯，還有克宮主人普丁嗎？

CNBC新聞網24日指出，普丁連環出招，先是承認烏東兩個親俄分離區離立，接著出兵入內「維和」。而專家和多國官員都認為，這可能是在為入侵烏克蘭鋪路。儘管美國不斷警告，但俄軍周四的攻勢，卻仍比多數人所預料的來得更大，也更快。

專家認為，莫斯科很可能是要藉這次軍事行動，迫使烏克蘭政治階層改朝換代，以在基輔扶植親俄政權。而烏克蘭既不是歐盟，也不是北約（NATO）成員，因此北約並沒有義務保護它。

🇺🇦🇷🇺|Images of the war in Ukraine:



•1st Chuguyev military airport (AFP)

•2nd Kiev building attacked by a Russian missile (AFP)

•3rd Military personnel transfer a wounded man after the bombing in Chuhuiv (Getty)

•4th Military installations in Mariupol ( App) pic.twitter.com/MpbsrhK9dT — Human Rights international - HRI 🕊 (@HRI_EN) February 24, 2022

Massive airstrikes and missile attack in Kiev, Odessa, Kramatorsk, and Donetsk ongoing. It's a Russian Blitzkrieg.pic.twitter.com/naXiH6Ce6I — Certified Goon (@tito_antony) February 24, 2022

從這兒問題就來了，在俄羅斯全力壓制烏克蘭下，西方究竟會為基輔盡多大的力量，以阻止莫斯科。目前也不清楚，美國和歐盟肯不肯動武，以回應俄羅斯的侵略。西方如今正承受與日俱增的壓力，以反制俄羅斯對如烏克蘭，還有喬治亞等周邊前蘇聯共和國變本加厲的侵略立場。

而烏克蘭位於歐洲右側，戰略地位特別重要。但長久以來，普丁不斷吹捧俄烏人民團結統一，周一甚至強調，烏克蘭是從俄羅斯獨立出去的。他並重申，蘇聯解體是個錯誤。然而，烏克蘭政府卻積極尋求加入歐盟和北約，情願和歐洲站在一起。

普丁迫切想要維持俄羅斯的勢力範圍，並致力尋求相關法律保證，烏克蘭絕對不能加入北約，讓這軍事聯盟的勢力伸入俄國邊境。然而，西方拒絕後，克宮隨即表示，它的安全顧慮被忽視。

政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）的分析師羅姆（Henry Rome）指出，從普丁的言談和初步的大規模攻勢看來，他是想要透過軍事手段，來推翻基輔政權，情況十分嚴重。他認為，俄羅斯對烏克蘭的最新攻勢，還有西方實施的制裁，都會對全球經濟產生深遠的影響。而這次俄羅斯侵略將標示美俄新冷戰的開始。

另一方面，特尼歐情報顧問公司（Teneo Intelligence）中歐與東歐顧問圖爾薩（Andrius Tursa）指出，目前還不清楚，俄羅斯是否有足夠的軍力佔領烏克蘭。雖然俄羅斯集結的大軍可觀，但仍不足以佔領，甚至佔據烏克蘭大部分地區，尤其是當地在烏克蘭人可望強烈抵抗的狀況下，更是如此。