大村鄉花樹銀行 ，保育了原生樹種生生不息，縣長王惠美24日前往以實際行動，種下代表性的原生樹種刺葉桂櫻，呼籲一起來關心原生樹種的復育。（吳敏菁攝）

大村鄉花樹銀行 ，保育了原生樹種生生不息，縣長王惠美24日前往以實際行動，種下代表性的原生樹種刺葉桂櫻，呼籲一起來關心原生樹種的復育。（吳敏菁攝）

苗木大縣的彰化，在大村鄉有座最特別的花樹銀行，「存的不是錢是種子」，保育了原生樹種生生不息，園長郭俊銀堅持不噴藥、不施灑化學肥料，打造了綠色基地，縣長王惠美24日前往以實際行動，種下代表性的原生樹種刺葉桂櫻，呼籲一起來關心原生樹種的復育。

迎接植樹節，彰化縣政府今年特別凸顯復育原生樹種的主題，並與農委會林務局合作，在大村苗圃培育刺葉桂櫻、大頭茶、黃連木、光蠟樹、樟樹、楓香等。

王惠美表示，春分過後就是種樹最好時節，3月5日上午9時30分在田中高鐵站附近滯洪池預定地，辦理「森活的碳循」植樹活動，發起捐發票做愛心、贈樹苗，共計有樟樹、七里香、燈稱花、台灣天仙果等樹苗各500棵，共2000棵，歡迎大家一起來參與。

王惠美24日也前往大村鄉花樹銀行，動手栽植刺葉桂櫻，並介紹其生長在低海拔山壁和邊坡，為水土保持植物，花期為9至10月，開花時散發淡雅清香，秋天開花的植物不多，卻可成為蜜蜂、蝴蝶的最佳蜜源植物。

「花樹銀行是以花草種子為主題的銀行，定存的不是錢而是種子」郭俊銀表示，最早從社區營造開始，早期蒐集人家棄養或沒地方種植的樹種，逐漸成林，成了不少人口耳相傳的秘密花園，也長成了森林，村民可以把自己的小樹苗來到這邊「定存」，等到樹木長大了還可以「提領」出來，這裡的樹木、花草已經成千上萬了。

郭俊銀也堅持不噴藥也不噴灑化學肥料的管理方式，園區成了昆蟲等生物最佳棲地，可以讓長輩做綠色療育，也很適合小朋友來戶外教學。

郭俊銀表示，花樹銀行的理念，吸引很多志工，在縣府農業處的支持之下，花樹銀行逐漸「茁壯」，把八卦山的稀有植物列為未來保育目標，是目前典型社區復育的案例，希望透過分行的建構，讓台灣各地植栽可以得到更妥善的保育。