香菜可謂台灣小吃的「最佳綠葉」，其特殊味道搭配蚵仔麵線或肉羹等勾芡料理，可說是畫龍點睛，但也有不少人對香菜恨之入骨，訂定今（24）日為「國際討厭香菜日」。不過，《自然科學雜誌》研究指出，造成香菜評價兩極的原因，其實和特定基因「OR6A2」有關，且香菜營養價值高，不僅是天然的解毒劑，也有延緩癲癇發作的效果。

今（24日）為一年一度「國際討厭香菜日」，其起源可追溯到2013年，當時國外一群痛恨香菜的人建立了「I Hate Coriander」（我恨香菜）粉專，並訂定每年2月24日是國際討厭香菜日，深受反香菜人士支持。

「I Hate Coriander」（我恨香菜）粉專今發佈貼文，歡慶國際討厭香菜日。（圖／翻攝自臉書社團I Hate Coriander）

不過，根據《自然科學雜誌》研究指出，其實造成香菜評價兩極的原因，與特定基因「OR6A2」有關。該研究發現，有些人體內有一個叫OR6A2的嗅覺受體基因，其受體基因可以接受到香菜中含有的「醛類物質」，導致部分的人會聞到香菜中較強烈的肥皂氣味，因此拒絕吃香菜。

此外，農業兒童網指出，香菜其實富含各種維生素及豐富的礦物質，其中維生素C的含量超過蘋果、梨子等水果，胡蘿蔔素的含量也比番茄、黃瓜高10倍，不僅有助於清除體內的有毒重金屬，還能促進血液循環，可說是「天然解毒劑」。

美國加州大學也曾在《FASEB Journal》發表研究結果，表示香菜中的長鏈脂肪酸「十二烯醛」具有延緩癲癇發作的效果，雖然此研究尚未運用在人體上，不過未來深入研究，並將其運用在藥物上，或許也可成為癲癇患者的福音。