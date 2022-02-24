228連續假期將至，加上近期疫情收斂，許多民眾迫不及待想出門遊玩，位於桃園市青埔特區的華泰名品城，向來是觀光的熱門景點，預計將湧入大量的車潮，為此大園警分局已規畫要加派警力，於鄰近的大竹交流道周邊道路進行交通疏導，維持車輛通行順暢。

青埔特區近年來發展快速，交通及觀光設施眾多，除了桃園高鐵站是不少民眾通勤的必經之路外，華泰名品城也是著名的購物中心，加上新開幕的新光影城及Xpark水族館，每逢假期更是吸引許多觀光客前往參觀，大量車潮湧入也讓鄰近的大竹交流道周邊路段出現壅塞情形。

大園警分局表示，為因應連假期間湧入大竹交流道周邊路段的大量車潮，除埔心派出所及大園交通分隊特別加派警力，在大園區中正東路二段與高鐵北路三段加強交通疏導外，另也請交通局研議調整延長台31線綠燈秒數疏導車流，並增設台31線上國道二號替代道路指示牌面，提醒用路人遇道路壅塞提前改道行駛。

警方指出，周邊道路也將有重大交通違規強力執法，以迅速排除道路障礙，保持交通順暢，警方提醒，連假期間觀光熱點人、車潮多，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，自行開車的民眾可先行查詢出遊地點周邊的停車場位置，切勿任意違規停車影響交通。