股市夯、宵小起，2021年投資詐騙案激增到4904件，金管會與警政署攜手打詐。金管會主委黃天牧23日與內政部警政署署長陳家欽以視訊方式共同舉辦「打擊金融犯罪平臺會議」，邀集銀行公會及39家本國銀行總經理出席，會中達成四大共識，並揭露去年三大投資詐騙類型：網路博弈、虛擬資產詐騙，境外金融資產投資（期貨、股票）。

金管會銀行局副局長童政彰24日指出，此次會議主要共識有四點，一是金警強化資訊傳輸效率性，當警方有相關情資需求時，銀行要建立通報機制提升資訊傳輸效率；二是強化金警加強交流，透過交流、教育訓練，讓金融業掌握最新犯罪手法、導入相關內控機制、弱點防堵；三、銀行加強臨櫃關懷，雖然執行過程中不免遇到客訴，但守護民眾財產是重要職責，發現異常即時與警方聯繫；四、銀行業建議，比照防疫宣導照三餐加強民眾防詐觀念，讓民眾有反詐騙的意識。

童政彰表示，據警政署統計，近五年（2017年至2021年）金融機構因為客戶臨櫃辦理業務，行員警覺異常進行關懷、通報警察成功攔阻的詐騙案共有10091件、42.13億元免於受到詐騙。另據警政署通報統計，2021年全年投資詐騙案件達4904件，較2020年增加2052件、年增率達投71.95％，金額也從10.27億元增加到20.83億元。投資詐騙三大類型為：網路博弈（賭博）、虛擬資產詐騙，境外金融資產投資（期貨、股票）

黃天牧指出，近期金管會推動的相關防制金融犯罪的措施，包括：提醒民眾注意匯款安全、網路銀行詐騙案件提醒、也配合警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制等。金融業應將金融犯罪防制列為內部控制重點項目，唯有建立良好之內部控制制度及良善文化，方能有效防杜金融犯罪行為。

童政彰表示，本次會議由內政部警政署簡報分享「金融詐欺及舞弊」以及「網路銀行釣魚簡訊」等金融犯罪案例，對於新型態金融犯罪態樣進行深入分析，與會金融業者均感到獲益良多。與會業者發言踴躍，並咸認為應強化金融機構與內政部警政署之金融聯防機制，建置資訊交換平臺即時通報情資，以有效阻截犯罪不法金流。陳家欽表示警政署將積極參與平臺建置，期能有效提升資訊傳輸效率並縮短金流追查時效，讓警方及金融機構間的相互聯防更加緊密，及時攔阻被害款項，有效防範並減少金融犯罪，保護國人財產安全。

銀行公會理事長呂桔誠表示，透過金警合作，建立金融聯防機制，應可有效防杜詐騙，減少民眾損失。多年來銀行公會配合政策並協同會員銀行共同推動相關防制措施，鑒於金融犯罪手法日新月異，銀行公會將動態檢討相關因應措施，以防杜金融犯罪，維護安全穩健的金融交易體系。