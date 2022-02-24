Global Mall新北中和店28日前在2樓就打造了「萬代轉蛋夢工廠」快閃，推有寶可夢系列大型環保轉蛋。（Global Mall提供）

本周末就即將開始228 3天連假，而今年各大百貨就推出各種小確幸來迎接首季最後一個連假，除了購物滿額贈優惠以外，更推出了美食、甜點優惠來搶客。Global Mall就在全台8店帶來親子闖關活動、小小農夫、魚菜共生等體驗，桃園A19還有人偶帶動跳等，新北中和則有企鵝家族「巨大Pingu」充氣公仔、「萬代轉蛋夢工廠」上百種超人氣轉蛋等吸人潮；26日至28日特別推出新北中和、屏東市店消費即享限量點數3倍送，全台八店及環球Online刷Global Mall聯名卡，當日累滿3000送100，再集結近50家餐飲美食祭出下午茶、甜點買一送一或7折起優惠，還有有冬裝保暖衣物5折起，新北中和店再加碼3月9日前於指定餐飲消費，單筆滿500元即可累1點活動點數，滿5點送100元電子商品禮券等優惠。

Global Mall桃園店A19店的初虎推出小確幸套餐，原價284元，優惠價250元。（Global Mall提供）

京站也特別推出連假優惠，28日前日系女裝享5折起下殺，部分品牌如MAJETIC LEGON、Jill by JILLSTUA更享滿額現抵活動，還有精選飾品、包包改裝出清享6折起及滿額現抵優惠，像Isha Jewelry就在28日前推出全櫃商品任選不限品項、不限金額88折，滿2000元起即再現折200元起優惠，另外更推出美食優惠，讓消費者連假來館大啖美食更划算，多家餐廳消費滿228元即贈小菜，還有甜品消費享28元加價購指定甜點。

Global Mall桃園A19店的小樽手作珈琲推出雙人下午茶套餐，原價490元，優惠價430元。（Global Mall提供）

京站的LOTIN在3月13日前推出迪士尼指定款3件7折優惠。（京站提供）

統一時代百貨台北店就祭「愛的分享周」，28日前推出全館指定櫃位滿3000送300，持icash Pay或icash2.0支付滿3000元以上，再享12% OPEN POINT點數回饋，最高回饋達22%，單筆消費滿222元再抽總價值約100萬鑽戒大獎，另連假3日享限定指定美食及內衣買一送一等優惠。

京站的Pepper’s在3月13日前推出骰骰零錢包優惠價598元。（京站提供）

大葉高島屋則推出28日前全卡友單筆消費滿588元即贈限量口罩精油香氛扣，活動期間前100位卡友於指定區域單筆消費滿3500元，或前200位卡友於1樓化妝品區消費滿5000元，即送百元百貨禮券，刷聯名卡滿6000元再加贈百元，另新櫃如德國女裝品牌「FADA」當日滿萬抵千、南臺灣超夯果粒茶連鎖品牌「麻古茶坊」明（25日）同步推出買5送1開幕慶優惠。

統一時代百貨台北店推出AOR MORE 女王的天堂內衣，原價1190元，連假期間內享限量5組買一送一優惠。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店推出NARA Thai Cuisine內用單點「團團圓圓」，原價120元碗，連假期間內享買一送一優惠。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋推出DOZO BEAUTY的LYCORIS頂級蛋白抗皺禮盒，9280元。（大葉高島屋提供）