25歲對許多人來說，是學生時代和出社會的分水嶺，星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，射手座、巨蟹座、水瓶座、金牛座在25歲前後差異最大，想法會有明顯的改變，過去的老朋友會感覺他們判若兩人。

▍1.射手座

25歲以前的射手座愛好自由，討厭受到束縛，生活就是被吃喝玩樂塞滿，他們仗著自己聰明又有好運氣，總是不好好規劃未來，但隨著年齡增長，會發現這樣的生活方式其實會錯過很多好機會，在25歲後他們漸漸會把生活重心放到充實自己之上，讓實力逐漸進步，不再花錢如流水。

▍2.巨蟹座

25歲前的巨蟹座是典型的戀愛腦，花很多精力和時間尋找理想情人，總想要趕快建立自己的家庭，一旦失戀就一蹶不振，好像沒有對方就活不下去，等到他們慢慢長大，才發現「賺錢」比什麼都來得實際，只要在職場上努力打拚就有回報，不再期待有人能照顧自己，漸漸變成一個工作狂。

▍3.水瓶座

水瓶座在25歲之前對自己的未來感到很迷茫，會像無頭蒼蠅一樣到處亂飛，什麼都去嘗試，但沒一個喜歡，這樣的日子過久了，會讓他們下定決心改變自己，把自己的想法整理清楚，然後重新出發，可能會進入新的領域，或開始追求兒時夢想。

▍4.金牛座

金牛座本性是很討厭變化的，但是25歲前後他們也會有明顯差異，某些人會在25歲後變得不愛與人交際，只會悶著頭做自己的事，另一類人則是不甘平凡，會跳出舒適圈，面對所有陌生的挑戰，闖出一番天地。