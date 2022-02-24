桃園市蘆竹區有名82歲的陳姓老婦人，深夜獨自提著行李到海山路上某處民宅頻頻敲門，嚇得該戶民眾立刻報警求助。原來老婦人稍早和家人發生爭執，決定帶著行李去投靠小兒子，無奈怎麼也想不起小兒子的地址，又不願低頭回家，只好轉向鄰居訴苦。

蘆竹分局外社派出所警員何佳哲、張孝畯及陳奕晴等3員於23日晚間9點多接獲報案後趕赴現場，先是安撫婦人情緒，並悉心詢問其身分及家人等聯繫資訊，很快地替老婦人聯繫上了住在長興路的小兒子。

員警考量老婦人已年逾8旬，寒冷天氣使得其身軀不停發抖，深夜獨自搭車也多有不便，於是待老婦人情緒穩定後，幫忙她提著繁重的行李，並直接駕駛巡邏車送老婦人至小兒子的家。老婦人的兒子也表示，外頭天氣非常寒冷，很感謝警察的相助，讓母親得以早點回到家中，不用在外面吹風淋雨。

蘆竹警分局呼籲，家中若有年長者，請隨時留意行動，多關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。