由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導的「山海屏行」戲劇，將在26日晚間登場，團隊24日總彩排讓不少民眾一睹為快、驚豔連連。（謝佳潾攝）

由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導的《山海屏行》戲劇，原訂農曆春節間在屏東縣民公園演出，不料受疫情影響而暫緩，幸疫情趨緩將在26日晚間登場，並請知名藝人Ella壓軸，團隊24日總彩排讓不少民眾一睹為快、驚豔連連。

今年屏縣府不僅在縣民公園擴大舉辦屏東燈節，還請來前太陽劇團主角舞者張逸軍擔任編劇及導演，籌畫《山海屏行》戲劇，不料因疫情影響，未能如期在農曆春節間演出，不過隨疫情趨緩，該劇終於將在26日晚間6點登場，而表演團隊為求慎重特在24日總彩排，吸引不少民眾圍觀並搶拍。

由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導的「山海屏行」戲劇，將在26日晚間登場，團隊24日總彩排讓不少民眾一睹為快、驚豔連連。（謝佳潾攝）

由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導的「山海屏行」戲劇，將在26日晚間登場，團隊24日總彩排讓不少民眾一睹為快、驚豔連連。（謝佳潾攝）

張逸軍在總彩排時指出，《山海屏行》以演出場地「縣民公園」為主軸，結合舞蹈、歌仔戲歌謠、馬戲、音樂等不同藝術元素演出，透過輕鬆、幽默的戲劇方式讓民眾可以簡單瞭解「台糖紙漿廠」的前世今生。

張逸軍說，《山海屏行》主要分為2大主題，分別是「糖」山過台灣以及屏東的孩「紙」，前者象徵著在過去，用甘蔗製糖的故事，後者則是想表達，紙張連接了人與人的訊息，整場表演圍繞著在地歌謠、土地以及人，每個細節都充滿了巧思。

張逸軍強調，盼藉《山海屏行》獻給所有在此地生長、生存與生活的每一個生命，也希望透過歌謠樂曲與舞蹈馬戲共創的實景歌舞劇場，古調薪傳唱，它是一首恆春民謠〈思想起〉串連世代的故事，而正式演出時，也將動員在地舞者與演員超過100人，屏東的故事，由屏東人自己說。

屏縣府表示，總彩排已令人驚豔連連，可想像正式演出時有多精彩，而屏東燈節也將於28日結束，再次提醒民眾把握228連假，前來欣賞。