民進黨中執會預計下周三提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3人競選連任，但昨天卻傳出正國會中常委對提名黃偉哲有疑義。民進黨台南市黨部主委潘新傳今於民進黨全國主委會議，呼籲黨中央盡速徵召黃偉哲參選連任，以符合民意期待，千萬不能自亂陣腳，「穩定台南才能壯大台灣」。

潘新傳說，「要團結、求安定」是民眾共同心聲。他強調，疫情控制後，正是經濟振興之時，而俄烏戰爭可能連動台海情勢，民眾正期待執政黨中央與地方協力，帶領台灣度過艱困時刻，現任市長黃偉哲施政滿意度高達8成，台南市議會黨團與市黨部均認為，黨中央應盡速予以徵召參選連任，以符合社會期待。

他也呼應蔡英文主席要求團結的號召，潘新傳強調，不能因為競爭，重演民進黨2008年分裂的慘痛教訓，黨公職人員務必體認團結台灣的重任，不能為了個人政治利益，自亂陣腳，才能夠繼續爭取民眾對於民進黨的認同。

民進黨祕書長林錫耀也回應，目前黨中央及選對會已積極辦理相關徵召作業，相信充分的溝通之後，會有正面結果。