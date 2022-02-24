八貫（1342）2021年營收20.68億元，年增35.07％，營業淨利3.16億元，年增26.52％，稅後淨利2.66億元，年成長35.67％，EPS 3.92元，營收、獲利齊創新高。八貫表示，董事會通過維持逾7成5配發率，配發3元現金股利；24日收盤價62.90元推算，現金殖利率4.77％。另，決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行上限台幣2億元，以充實營運資金。

八貫指出，去年下半年起，因石化供需與國際運輸問題，多數國際品牌客戶調整採季單或年單方式下訂，帶動今年9月前產能已全數滿戴，且訂單能見度高，推升1月營收突破2億元，為同期新高表現，預期首季營收將淡季不淡，力拼維持去年第四季高峰表現。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，主銷至美洲、歐洲及亞洲。

八貫受益國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，中美貿易持續轉單效應及各類產品漲價，加上波音、空巴等航空業者重啟客機生產，航太救生產品的訂單明顯復甦，2021年營收、獲利皆創下歷史新高。其中，因產能有效規劃、產品漲價與匯率穩定等因素，下半年平均毛利率24.5％優於上半年22.5％。

展望2022年，因應客戶新產品增加及新客戶需求，八貫擬再進行德興四路第二期新廠擴建，將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，新產能預計第二季起陸續開出，第二期新廠亦規劃第四季導入量產，以因應客戶年度長單的需求，對今年營運保持雙位數成長看法樂觀。