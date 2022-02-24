俄羅斯總統普丁稍早宣布發起「特別軍事行動」，隨著俄羅斯大舉進攻烏克蘭引發國際間高度關注，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已下令全面實施戒嚴。兩國態勢越演越烈之餘，曾於1555年出版《百詩集》(Les Prophéties)一書的猶太預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）近期再次被翻出來討論，書裡提到2022年會發生一場歐洲戰爭。除此之外，已故保加利亞盲眼龍婆生前也暗示過:「俄羅斯不僅會生存下去，還會主宰世界。」

根據《每日星報》(The Daily Star)昨日(23)報導，法籍猶太裔預言家諾查丹瑪斯生前出版的預言相關書籍《百詩集》(Les Prophéties)中，針對多樁歷史重大事件包括法國大革命、希特勒、甘迺迪遇刺案，以及人類發明原子彈、飛機等進行預言，更提及俄羅斯會發動空前的戰爭來威脅西方世界。《百詩集》出版於1555年，書裡反覆出現一個論點即是來自東方對法國的威脅，無法推測出詳細的時間點，只知道會是在2022年的春季引爆，許多學者認為這可能暗指第三次世界大戰。然而，「東方的威脅」也有此一說指的是台海危機。

Les Prophéties du SEIGNEUR se déroulent d'une manière effrayante ! #UkraineRussiaCrisis



11 JANVIER 2021 PROPHÉTIE D'UN DIFFÉREND TERRITORIAL VENANT https://t.co/kWGlugFKxu



31 JUILLET 2021 PROPHÉTIE D'UNE GUERRE HISTORIQUE VENANT SUR LA TERRE … pic.twitter.com/D7dcbMM0Rh — SENIOR ARCHBISHOP RUDDY🇬🇫🇫🇷🌪 (@ArchbishopRuddy) February 24, 2022

除此之外，歐洲著名盲眼靈媒萬加（Baba Vanga）12歲時在一場風暴中神奇的失明，雙眼被蒙上一層厚重的灰，此後便聲稱這是上帝賜給她的一份恩典，可以預見未來。她生前即預言恐怖組織ISIS崛起、英國脫歐、911事件等國際大事。《紐約郵報》（New York Post）報導，萬加預言的準確度達85%，她在去世前更公開揭露:「俄羅斯會一直生存下去，還會主宰世界。」1979年，萬加在一場與作家西多羅夫(Valentin Sidorov)會面時說道:「一切都會融化，就像冰一樣；唯一不變的是，俄羅斯帝國的勝利，普丁的勝利。」