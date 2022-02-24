台南市東山區公所將一塊雜草叢生空地活化為食農教育場地，邀民眾來闖玉米迷宮，體驗採玉米，逛農產市集。（台南市東山區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市東山區公所代管一處文小二文教用地，原本雜草叢生，公所去年起加以整治，變身為玉米田迷宮，3月2日起將舉辦「玉米迷宮食樂趣」活動，不僅美化環境，也讓這塊地成為食農教育場域。

東山區這塊文小二用地面積將近2.1公頃，位處東山交通要衝，距離觀光鬧區東山老街僅220公尺。公所表示，代管前這塊土地因地勢不均，雨後時常積水，土地裡亂石滿布、雜草叢生，日久成了一處髒亂點。

東山區長呂煌男表示，為了活化這片文教用地，公所初期花費相當大的心力規畫整理，並爭取補助經費陸續整治。因為這塊土地是文教用地，公所也希望整理好後能舉辦符合文教的相關活動，初期就規畫整治為食農教育場地。

呂煌男說，近年食農教育風行，觀光行銷活動融入食農教育題材，可讓民眾更深入了解在地特色及物產、產生認同當地的情感，整理場地初期，公所就請青農指導、協助公所員工，種植6分地的玉米以及2分地的地瓜，並以東山特產咖啡及咖啡杯作為迷宮圖案。

經過數月，終於迎來玉米採收季節，公所將於3月2日至5日舉辦玉米迷宮食樂趣活動，前3日開放民眾自遊迷宮，5日有「食樂市集」推廣販售農產品及文創產品，「玉米迷宮集章活動」任務可兌換限量小禮物，還有多種親子遊戲體驗及食農教育小學堂。

呂煌男表示，活動最後還有「玉米採收體驗」，讓民眾親手採玉米，採收後可將玉米帶回家，也將贈送玉米給弱勢家庭及環保志工；採收後的玉米桿會曬乾再利用，過幾個月地瓜成熟時，將舉辦焢窯活動，當成烤地瓜的燃料。