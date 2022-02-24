最長雨季來臨，氣象局統計今年降雨天數，已超過24年來紀錄，不斷溼冷的天氣，讓民眾即便228連假，也只想減少外出、賴在家休息。量販超市看好宅家商機，加上咖啡商品的買氣逐年提升，近期統計相較於去年成長15%，其中咖啡機更成長5成，推出居家宅咖啡活動，除買1送1起，連假期間也有咖啡師到店教學。

全聯2月26日至28日，於實體門市購買OFF COFFEE系列，美式或拿鐵同品項買1送1，同時全聯阪急麵包原價30元，期間限定任選4個100元。另外，透過全聯小時達輸入券號「FUN120」，消費滿千現折120元，即起至3月10日於分批取，購買OFF COFFEE同品項享買30杯送15杯優惠，美式可省375元、拿鐵則可省525元，若轉贈3杯咖啡給親友，再送100福利點數，連假不出門也輕鬆囤咖啡。

家樂福嚴選日本UCC、韓國帝亞、台灣歐客佬、義大利illy等名店咖啡。（家樂福堤供）

家樂福看好居家咖啡商機，選品超過150支名店咖啡，包含韓國擁有超過3000家連鎖店的一帝亞（EDIYA）、韓國知名KANU，及日本UCC也推出虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍，和台灣沖煮大賽冠軍Sherry監修的濾掛產品，加上經典義大利illy咖啡等。搭配沖調大賞活動，即起至3月8日加碼優惠，滿599元送18000點，家樂福實體店也有美式買1送1、拿鐵第2杯半價。

另家樂福也特別邀請咖啡品鑑師蔡杰峰，於228連假期間，到店教學如何選出自己適合的咖啡豆，包含處理法、烘焙程度的講解。

愛買西雅圖濃淬咖啡球系列，特價169元。（愛買提供）

愛買量販即起至3月8日，推出沖泡咖啡、茶、穀粉指定商品單筆滿388元送40元現金折價券，新品「西雅圖濃淬咖啡球」第2件5折，「伯朗咖啡大濾掛烘焙」等也有買1送1。