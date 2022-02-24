《大新聞大爆卦》

羅斯總統普丁24日宣布要對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，並使其「去軍事化」；烏克蘭內政部證實，基輔附近的爆炸是來自巡航導彈與彈道導彈襲擊。美國前總統川普22日曾示警，「烏克蘭災難」之後，下一個就是台灣。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨政府沒有踩紅線，而中國大陸最近也沒有這種意圖。

郭正亮24日在至中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，川普笑美國總統拜登，太無能了，俄羅斯才敢打烏克蘭，川普認為拜登根本沒有作為，比如美國一開始就不會出兵，結果人家真的出兵，基輔的軍事目標被打擊，美國最後一架無人偵查機剛好離開基輔，連無人偵查機都怕被俄軍打下來，會變成美俄直接衝突，怕成這個樣子；甚至連撤僑美國都不願派兵進入，因為會引起第三次世界大戰。

郭正亮接著表示，該事件美國當然有得到相對一些好處，比如油、糧食等可以多賣一點，歐元貶值、美元升值，這相對都是一些好處，以及在北約重獲主導權。

郭正亮認為，有一個傷害非常明顯，美國對烏克蘭這種國家的威信、信用何在？所以川普連動談到台灣，指拜登這樣做，美國還有信用嗎？川普笑拜登，把美國威信置於何地，未來如何領導全世界。倒不是台灣真的會有危險，台灣並沒有像烏克蘭總統澤倫斯基那樣，總統蔡英文還是蠻穩健，民進黨政府並沒有踩紅線，另外，中國大陸最近也沒有這種意圖。