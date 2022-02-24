民進黨立委賴品妤父親、前立委賴勁麟今遭檢調約談！檢調接獲檢舉，偵辦興櫃公司碩豐數位科技內線交易案，24日台北地檢署指揮新北市調處搜索6處發動搜索、約談行動，對象除了碩豐總經理特助等人外，涉案人員赫然出現前立委賴勁麟等人，目前賴已被移送到台北地檢署，等候接受檢察官複訊，全案正朝違反《證券交易法》罪嫌方向偵辦。

新北市調查處獲報，2015、2016年間，薛某等公司內部人，涉嫌於知悉碩豐興俄羅斯賭場修改博奕管理服務協議的利空消息後，於禁止交易期間內，事先賣股減損，涉嫌違反《證券交易法》，臺北地檢署今日指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並約談賴、薛等人。

而賴品妤24日傍晚近6時許，則在臉書貼文PO出捐款活動，呼籲種下希望，讓愛萌芽，請支持小芽。台灣希望之芽協會《發芽》周邊商品、限時預購，邀請大家帶著親朋好友一同出席希望之芽十年回顧展覽「發芽」，也一起支持展覽周邊商品，預購商品付款後可至展覽現場取貨，並一起回憶十年來的點點滴滴。每單筆捐款1500元，即可獲得限量愛無國界暨福爾摩沙經典版團服。

貼文也說明，此捐款收入將回饋柬埔寨社區，幫助更多有需要服務的貧戶兒童家庭。也歡迎大家持續捐款支持希望之芽柬埔寨深耕服務工作。