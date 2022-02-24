瑪倫艾格特（左）與丹史蒂文斯「雞同鴨講」培養默契。（海鵬提供）

被形容「93％浪漫＋7％科幻」的愛情電影《我是你的完美男友》，是德國女導演瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）的喜劇新作。施拉德一開始就相中活躍於柏林戲劇院的瑪倫艾格特（Maren Eggert），她也因該片勇奪柏林影展有史以來第1座不分性別的「最佳主演獎」銀熊獎，榮登「柏林影后」。飾演剛結束一段感情的女科學家，為了爭取研究經費，必須和一個「類人類機器人」湯姆（丹史蒂文斯飾）一起生活，不僅擦出愛情火花，更挖掘出她潛藏心中多年的愛情秘密。

瑪倫艾格特在拍攝該片時，由於必須有建立的親密度，使她與男主角丹史蒂文斯即使在疫情期間，都不用保持1.5公尺社交距離，而她也不負重望，不僅將熟女心境演得入木三分，一場求歡丹史蒂文斯、卻無奈他必須經過調情程式才能勃起，讓她好生氣餒的戲引人發噱。瑪倫艾格特演出該片毫不扭捏，竟直接命令丹史蒂文斯寬衣解帶、以證明小弟弟「運作良好」，還問他「這就是我理想的老二嗎？」坦率的熟女行徑令人噴飯，讓她連奪柏林、德國奧斯卡及德國電影展等3座影后大獎，更助該片獲選奧斯卡最佳國際電影15強。

私下家庭幸福的瑪倫艾格特，與相識20多年的演員伴侶彼得喬丹（Peter Jordan）、2個孩子一同定居柏林，但為演出《我是你的完美男友》，她除得暫時「拋夫棄子」，還得與丹史蒂文斯上演姊弟戀、演出激烈床戲。瑪倫艾格特坦承，片中女主角的個性封閉矜持，與她開放的性格大相逕庭，讓她在拍攝期間，總得將丹史蒂文斯拒於千里之外，很不習慣。有趣的是，瑪倫艾格特因為想多練習英文，拍攝時總是跟史蒂文斯講英語，但已熟讀劇本的丹史蒂文斯，則擔心忘詞、堅持都以德語來回答，2人「雞同鴨講」卻能溝通順暢，讓外人看得霧煞煞，「培養默契」方法堪稱一絕。

電影改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基（Emma Braslavsky）的知名小說，電影探討人類會不會愛上機器人，喜趣敘事成為德國電影罕見的愛情類型，不僅瑪倫艾格特、丹史蒂文斯演出令人激賞，電影更橫掃德國電影獎最佳影片金蘿拉獎、最佳導演、最佳編劇以及最佳女主角等四座大獎，在爛番茄網站上更獲得96％的超高評分。《我是你的完美男友》將於明天（25日）在台上映。