民進黨台中市議員鄭功進與立法院副院長蔡其昌，代表台中「進步昌隆」看板合體超吸睛。（盧金足攝）

年底將舉行台中市長改選，民進黨傳4月徵召人選才出爐，基層憂「母雞」遲未公布，參選人自行高掛與立法院副院長蔡其昌看板；國民黨籍市長盧秀燕民調與施政滿意度維持中上，出現母雞效應，市議員在重要道路掛起與盧秀燕合照，誰能「板」回一城，備受矚目。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，民進黨在中2選區立委補選，讓只以2個多月投入參選的林靜儀大翻盤，將成為下屆台中市長選舉贏得模式，6都至今未公布徵召人選，選舉點燃戰火，民進黨可能採取「快速戰」，動員府院黨網媒展開陸戰與綠空襲。

「若是我上場，絕對全力以赴」，蔡其昌在蔡英文總統公布徵召人選之前，低調深耕基層，遍及產業、教育、運動等族群，對盧秀燕民調看好，他以選民結構藍綠版塊移動表示，「相信民調不如相信市民的心」。

民進黨基層原預期春節後，市長人選出爐，盼母雞帶小雞帶動氣勢，即使支持者共識「其昌優先」，在黨主席未宣布前，基層焦慮母雞人選仍在「等一個人」決定，綠營認為「焦慮」反而會凝聚關注向心力，包括鄭功進、黃守達等參選人已搶先合體蔡其昌，在廣告牆與路口高掛合照競選看板。

盧秀燕在藍營母雞效應顯現，市議員過年前後掛上與盧的合照看板，手持「福虎生豐」春聯或拱手恭喜，例如西屯區議員黃馨慧、北區議員陳政顯等人，都在道路或交通節點掛起大幅合照看板。

還有議員推出政績牌，或自己與盧秀燕合照做成圖卡，市議員賴義鍠將合照做成通訊軟體貼圖，有早安、午安、晚安版本，還有生日快樂等貼圖；市議員羅廷瑋設計可愛Q版合照貼圖，收集東南區社群資訊，吸睛又實用。