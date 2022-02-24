25歲科技業許小姐，去年1月因下肢水腫和多處紅斑及傷口，因發生急性腎損傷、肺水腫到醫院急診，膿胸經引流手術及菌血症使用抗生素治療，3天後病況穩定，進一步檢查確診為「高安氏動脈炎」，並藥物治療且追蹤1年，逐漸恢復健康，醫師提醒，好發於年輕女性，早診斷、早治療，避免侵犯腎臟導致失能。

台中榮總腎臟科醫師黃士婷說，「高安氏動脈炎」是罕見慢性大血管發炎，其主動脈弓及其分支造成栓塞，又稱主動脈弓症候群或無脈搏症，好發年齡10至40歲，83.8％患者為女性，早期有發燒、倦怠、盜汗若主動脈及其分支栓塞，四肢血壓量測差異不同、暫時失明、手臂疼痛、中風等缺血症狀，須藥物控制。

患者許小姐說，檢查後得知是高安氏動脈炎患者後，提醒自己生活作息要規律，避免太過勞累，才不會導致自體免疫力下降又復發，這次從鬼門關救回性命，以後都要按時服藥。

副院長傅雲慶表示，高安氏動脈炎患者可分藥物治療、血管腔內介入及繞道手術等方式。年輕女性若發現肢體有紫斑、不明原因多發傷口，頭昏、頭痛、失憶、昏厥、癲癇或中風等缺血症狀，及視力障礙、頑固性高血壓，或頸動脈、橈動脈和肱動脈搏動減弱或消失，急性腰痛、血尿、蛋白尿的症狀，及早就醫診斷。