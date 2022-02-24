衛生福利部基隆醫院挽救早產女嬰，狀況持續好轉，今開心慶祝滿月。（衛生福利部基隆醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名徐姓婦人農曆年前，突破水提前產下女嬰安安（化名），寶寶體重僅有1422公克，具呼吸困難、缺氧情形，衛生福利部基隆醫院立即轉送新生兒加護病房救治，1個月後，安安已能自主呼吸，體重也增加至2282公克，今天醫護團隊與家人一同開心慶祝滿月。

基隆醫院長林慶豐今天偕同副院長陳韋達、秘書李玲美、婦產科主任陳致宇、兒科主任謝王虎、醫師廖裕民、護理科主任姚文真、督導陳娥媚督導及專科護理師，一同前往徐婦病房，致贈禮品表達祝賀，並切蛋糕慶祝安安滿月。

兒科醫師廖裕民說明，嬰兒滿37周出生者稱為足月，低於37周者則為早產，早產的新生兒整體發育較為不足，容易出現如肺部發育尚未完全、有呼吸窘迫，或腸胃道功能不成熟、營養吸收狀況不理想等健康問題。

廖裕民表示，安安33周出生，體重低於1500公克，屬「低體重早產兒」，因此，除了持續提供氧氣、協助穩定呼吸外，也透過靜脈注射營養針，降低腸胃負擔、補充身體所需營養，同時搭配早產兒配方，經1個月照護，健康狀況已趨穩定，可自主呼吸、也不用再住保溫箱，隨時能出院返家與爸媽團聚。

林慶豐提及，衛生福利部基隆醫院有提供「新生兒轉診外接服務」，由兒科團隊搭乘救護車前往新生兒所在婦幼診所，降低寶寶在轉送過程中產生失溫或缺氧等風險。