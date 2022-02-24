俄羅斯全面入侵烏克蘭，網路上也出現大批傘兵降落東部大城哈爾科夫市（Kharkiv）的畫面，不過影片真實性引發質疑，陸續有網友呼籲民眾不要相信，因為至今還沒有官方證實影片為真，也沒有烏克蘭媒體報導。另外也有網友指出，影片實際上是2016年的軍演畫面。

俄羅斯總統普丁24日宣布在烏東進行特種軍事作戰，後續網路上陸續出現烏克蘭東部大城哈爾科夫市上空突然降下大批俄羅斯傘兵的畫面，英國媒體也跟進報導。

不過影片真實性令人存疑，有網友指出，這些傘兵空降的畫面至今還沒有受到官方證實，另外也有網友表示，俄羅斯入侵行動展開後，網路上開始出現假帳號散播假影片，網友特別點名傘兵空降的影片實際上是2016年的軍演畫面，另外也有網友表示，這些影片開始被刪除。

Please be careful with retweets. The Russian paratrooper thing is being denied by Ukraine and isn't confirmed by anyone. Maybe it's happening, but giving half of Twitter a heart attack over every out-of-context video clip someone finds doesn't help anyone. — De-Confederate Austin (@DeConfederate) February 24, 2022

Not just the Russians. There are fake-news-accounts that share fake videos, like the supposed "paratrooper invasion video" that was actually an old 2016 military exercise video. PSA: Triple-check your sources before you retweet. https://t.co/SwzAiahhhM — uselesstweets (@iguessimalegend) February 24, 2022

目前尚無法證實網友的說法，不過可以確定的是，烏克蘭官方確實還沒有證實俄國傘兵入侵消息，觀察烏克蘭媒體，也沒有傘兵降落哈爾科夫市的相關報導。