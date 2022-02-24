梁赫群與于子育主持的《姐妹靚起來》首播慶功。（民視提供）

民視全新時尚生活消費節目《姊妹靚起來》首播開出大紅盤同時段第一，平均收視1.06，25至49女性收視高達1.04，總收視人口75萬2千以及最高收視2.95，大開紅盤數字讓梁赫群與于子育拿起「靚(金)讚」感謝觀眾們的熱烈支持。

梁赫群說節目穩定成長也得到很多迴響，還說昨晚接到他很多親朋好友的訊息說節目很好看。于子育說感謝觀眾，自己第一次來到民視主持，坦言有點緊張，但看到收視率後真的像是強心針，謝謝民視也謝謝製作團隊。

第2集在日前邀請到Stacey、梁佑南、詹子晴、可藍、沈怡岒、美妝大叔Paul老師以及理財達人十方，一起與主持人梁赫群、于子育聊聊「家用花在刀口上 虎年家用這樣理財最實在 越理越有錢！」的話題，節目上梁赫群與老婆大人Stacey合體居然「崩潰聲」連連，笑歪眾人。

超節儉男主持梁赫群，太好奇家裡花費究竟都花到哪裡，搞笑說在家不敢問就趁著節目特別邀請老婆一起同台揭開「梁家」的家計簿秘密，Stacey分享自己太忙都沒時間記賬，都是拿存款簿起來看，沒有少就是沒支出，多了就是有存錢，超多梁赫群不知道的花費，自己也很緊張。

一公開看到每個月的家計簿公開高達21萬到25萬，梁赫群傻眼問：「這是誰的家庭？是哪位Stacey？」Stacey說孩子花費最高但投資是最值得的，提到孩子梁赫群沒話說，但看到每個月5萬這麼高的數字喊想哭，還搞笑喊：「這都是我在節目裝瘋賣傻賺來的。」氣得Stacey嗆聲說：「不然你看看哪裡有問題，你說出來啊！」夫妻倆家計簿與超鬥嘴內容大公開，讓全場笑到瘋。