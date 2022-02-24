重視原住民母語傳承，悠遊卡公司與阿美族藝術家優席夫攜手合作，推出「優席夫生命樹」限量悠遊卡，提撥販售所得每張50元及每筆消費金額0.3％，響應「Pinanaman全美語河邊教室」公益勸募，邀您一起以實際行動支持全「美」語，讓原住民母語可以一直傳承下去。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，悠遊卡發行20年，已賣出超過1億張卡片，去年光是造型悠遊卡就創造超過7億元的業績，為了表達悠遊卡公司對這片土地的熱愛，悠遊卡將持續散播善的種子，關心包括婦幼、弱勢、偏鄉、文化保存、教育等議題，為你我的台灣盡一份心力。

長年旅居英國愛丁堡的優席夫是國際知名當代藝術家，包括紐約地鐵、桃園機場都能看見他熱情奔放的畫作，出身自阿美族的優席夫，長年以來也為了傳承部落文化與教導原住民孩子創作而努力；此次以「生命樹」這幅畫作作為悠遊卡卡面的主題，正是優席夫以台灣為根基，勾勒出分枝扇葉並在南太平洋上，開花結果的族群，藉此向偉大而勇敢的祖先們，航向太平洋前進的冒險精神致敬。

「Pinanaman全美語（阿美語）河邊教室」則是由出身於花蓮縣玉里鎮之羅部落的阿美族影響藝術工作者及政治人物馬躍．比吼所創辦，讓3到6歲的阿美族孩子可以在全母語的環境中生活，用自己的語言聽自己的故事、用自己的語言學習自己的文化，進而建立自我認同、精準理解自己是誰。

悠遊卡公司與優席夫攜手合作，以優席夫畫作「生命樹」為卡面設計，推出「優席夫生命樹」悠遊卡，限量5000張，每張售價150元，自2月22日起陸續在PChome 24h購物及7-ELEVEN上架開賣，悠遊卡公司將提撥每張50元的販售所得，以及卡片自2022年2月17日至2023年2月16日止之小額消費(不含)金額0.3％予「南島魯瑪社」，做為推動原住民語學校「Pinanaman全美語河邊教室」之用。

保留原住民母語文化，就從現在做起，購買「優席夫生命樹」悠遊卡，就能以行動實際支持原住民文化的傳承，讓他們的歷史、傳統、記憶都能延續下去。