乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」進駐台南全新購物商場「MITSUI OUTLET PARK 台南」，並於2月25日起正式開幕，配合商場並將於3月25日至4月10日祭出開幕優惠，凡點購「牛小腸料理系列」，享生啤酒半價優惠。

國人出國消費仍受限，乾杯集團看好國內購物商場熱潮，旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」插旗「MITSUI OUTLET PARK 台南」，是繼成功店後，第二間台南分店，同時也是乾杯集團第60家分店，全球布局寫下嶄新里程碑。毗鄰高鐵台南站的「MITSUI OUTLET PARK 台南」，主打結合台南的古都特色與MITSUI OUTLET PARK的日本購物風格，是南台灣首家日系OUTLET，試營運期間已湧進萬人人潮，未來勢必將成為台南打卡閒逛的新景點，此次「乾杯燒肉居酒屋」進駐，有望為集團挹注亮眼佳績。乾杯集團展店腳步密集，目標年展15家，今年度海內外已新展5間分店，集團總店數達60家，台灣39家、中國大陸21家，年底總店數有望推升至70家，後市可期。

「台南乾杯三井店」位於「MITSUI OUTLET PARK 台南」1樓主題餐廳區，坪數62坪，座位數總共有92個席位。整體空間考量商場以家庭客群居多，此次挑戰全新的設計調性，視覺以大面積灰色磚牆，搭配木格柵，延續日式居酒屋的經典風格，同時融入度假風情的「藤條、棕梠繩、編織」等天然素材，運用在燈具、牆面，復刻出令人感到放鬆、療癒，親近大自然的本土風情。

「乾杯燒肉居酒屋」日籍職人特別開發的「牛小腸料理系列」，透過專業的處理方式，吃得到充滿膠原蛋白的濃郁口感、Ｑ彈有嚼勁，且越嚼越香甜，因此又被稱之為乾杯的「和牛牛奶糖」。包含以日本經典家庭料理為靈感，加入和牛小腸，呈現獨特口感的「茄汁意大利麵」；還有使用大量高麗菜、韭菜熬煮，滿滿肥美和牛小腸的「和牛摩滋鍋」；以及一上桌就聞得到的辛辣氣息「石鍋麻婆豆腐」，不同於台灣常見的風味，口感出奇細緻的手工豆腐，伴隨著牛小腸，淋上加入腦花熬煮、提昇滑順感的麻辣醬汁，後勁十足，香辣滋味讓人一試就上癮；還有使用和牛小腸、梨山高麗菜與特製醬汁拌炒的「美人高麗菜」，都是是許多饕客一試就愛上的美味料理。

為了提供消費者滿滿元氣，「台南乾杯三井店」於3月25日至4月10日，凡點購四款「牛小腸料理系列」任一品項，即可享生啤酒半價優惠，每人限購一杯。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障