賴清德對林右昌：未來你會做什麼事情，我都會在現場。曾薏蘋攝

基隆市長正國會的林右昌今舉行《雙魚B．理科市長》新書發表會，風象星座的副總統賴清德今出席新書發表會致詞時，提到林右昌當年選舉，落選跟當選他都在現場，「未來你會做什麼事情，我都會在現場」。台下立刻響起如雷掌聲。

賴清德與正國會龍頭林佳龍都出席林右昌新書發表會，由於林右昌「人生寫真集」中有當年敗選太座上台擁抱照片，賴清德致詞時立即幽默說，「右昌第一次選市長落選、選立委落選，其實我都在他身邊，我只是沒有上去擁抱他、親吻他，其實他第一次當選、第二當選我都在現場」。引來台下一陣笑聲。

賴清德說，他出生長大都在萬里，基隆是他的生活圈，一直希望有人站出來改變基隆；這次接到林右昌電話，他二話不說接受邀請；這本書有市政的成績單，也是人生寫真集，人生寫真集就是三個字，「高、富、帥」。

他說，高、帥不用講，看就知道，富是因為，林有理科邏輯、理性思維及理想性個；「他的努力我都看得非常清楚，這是他的人寫真集」，他的市政白皮書不是單純數字，成績不簡單，了解基隆發展的情況，就知道基隆缺人、缺錢，且只有5％是平地，還屬於台鐵、港務局及國防部土地。

他說，林右昌在基隆展現樊梨花的功力、移山倒海成，軍港遷移，並將東櫃西遷，讓國際級的「基隆市港再生標竿計畫」能夠獲得實現，非常不容易。

賴清德說，以基隆為生活圈的他，當然要感謝林佳龍、蔡總統及蘇貞昌院長，還有立委蔡適應大力協助才有辦法；賴清德還對坐在台下將角逐下屆基隆市長的正國會立委蔡適應說，「下任市長能在你肩膀上推動基隆市更加前進，適應要加油」。

他表示，這本書可做為要從政的年輕人很好的參考，不能一時失敗而離開；想要當市長的人可以作為參考書，有助於當個好市長，沒有一個人或多數人的沒當過市長經驗來當市長，這本書可以做參考，按圖索驥為心中藍圖進一步去推動市政及憲政。

林佳龍說，林右昌是自己台大的學弟，也是學運野百合世代的夥伴，一路走來關係超過20年，不論府院黨中央到地方，近距離互動觀察林右昌。

他說，林右昌是非常實在、腳踏實地、待人真誠的人，他低頭就在做事，抬起頭來就在前瞻的人，腦袋一大堆泡泡，還好他學的是都市計畫跟景觀，可以把這種浪漫想像化為很具體的計畫。

林說，看到林右昌的新書裡面的故事，會想到自己也是這樣走過來。林右昌的領導力讓基隆改變方向，走上正確的道路，在不到8年的時間讓基隆改變，讓基隆市民臉上有笑容。

林佳龍表示，林右昌建立了「林右昌障礙」，這裡面最緊張的應該是蔡適應，不過蔡也可以在林右昌打造的地基上繼續超越。