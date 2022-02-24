預期有股災先縮手，還是等待機會再逢低進場？金管會24日公布，1月底壽險業持有台股總市值為2兆653億元，國外股票則約新台幣6158億元，一個月內少近1400億元，除了因股市回檔的資產縮水外，亦有主動減碼數百億元，因此壽險業現金部位單月亦增加523億元，可作為逢低進場撿便宜的本錢。

1月台股回檔2.99％，美國道瓊指數亦下跌3.32％，S&P500回檔5.26％，Nasdaq指數更重挫8.98％，壽險業2021年底手中股票市值共新台幣2兆8191億元，是近半年新高部位，占其可運用資金的9.41％，但1月資本市場風雲變色後，1月底壽險持股國內外股票部位降到2兆6811億元，減少1380億元，占可運用資金比重亦降到9％。

其中一半左右是股市下跌，未實現利益減少，另一半也是壽險公司實現獲利，減持股票部位，大有「避險」的意味。

同時間，壽險業國內現金部位增加124億元，達6684億元；國外則增新台幣399億元的現金，達6717億元，等於壽險業1月底帳上現金有1兆3401億元，是近四個月的新高，若股市大回檔，壽險業者即有進場逢低加碼的本錢。

壽險業者表示，這波股市又因俄烏開戰重挫，後續仍要看戰況及主要國家對俄羅斯的制裁措施，才能知道股市回檔是短期，還是仍有一波段，3月季報並不用計算資本適足率或淨值比，所以有加碼的空間，但若風險過高，仍是會面臨淨值大幅下降的壓力。