俄羅斯24日全面入侵烏克蘭、雙方正式開戰，台股重挫461.18點、失守17600點關卡，但新光投信董事長劉坤錫反而喊進，他指出，俄烏戰爭一旦開打，戰事不會拖長，對台股來說，不論從基本面、評價面來看，「絕佳買點已經出現！」 劉坤錫分析，俄烏戰爭今天打開，看到雙方軍事實力相差懸殊，且目前西方國家，包括美國等，僅口頭提出經濟制裁，並未實質出兵，預料戰事不會拖長。他強調，台股跌深就是買點，因為目前台股總市值約56.7兆，以2021年上市櫃公司總獲利約4兆來看，台股本益比僅14倍多，相較過去五年平均本益比約16倍，或過去十年平均本益比約17倍，目前台股評價面不貴，加上大盤摜破17600點之後，現階段台股更顯「物美價廉」，台股的中長線投資價值浮現，後市重點仍是選股。

劉坤錫認為，2022年台股權值以電子股為主、傳產股為輔，所以，投資人若作資產配置，電子、傳產比例採6:4，是相對較穩健的配置，他看好的電子族群包括：「晶圓代工」、「記憶體」、「AMD和Intel新平台商機」、「摺疊手機」、「電動車」等五大族群。

「晶圓代工」目前綜合各市調機構預估，2022年全球半導體市場，將出現「全領域」榮景，其中，最關鍵的上游晶圓代工，隨AI、物聯網、車用、5G通訊及高效能運算(HPC)等創新技術相關產品與服務增加，代工漲價效益，將在2022年完全發酵。

「記憶體」受惠於新晶片帶動新規格提升，上半年落底、下半年漲勢再起。

接下來包括：AMD和Intel新平台商機、摺疊手機、電動車等，台廠供應鏈均是受惠於龍頭企業新品發表、新規格商機大增；至於傳產族群，則持續看好綠能產業，鋼鐵及航空。

今年台股年後首先遇到俄烏戰爭衝擊，之後還有聯準會升息議題持續影響台股，預料短期間內台股波動變大，如果投資人不知如何選股，亦能考慮佔台股權重約四成的半導體族群，透過新光臺灣半導體30 ETF（00904）這樣的台灣半導體ETF產品，作中長線的布局，也是追求台股穩中求勝的一個好方法。