ASICS自2018年起，首度和保加利亞設計師品牌Kiko Kostadinov合作後，皆打造炙手可熱的潮流鞋款。今年ASICS再度與Kiko Kostadinov工作室攜手，推出全新季度KIKO設計系列鞋款，釋出HN2-S PROTOBLAST，展現運動鞋款前衛創新風格，3月4日於台灣上市。

2022年ASICS與Kiko Kostadinov工作室，以打造時尚與運動機能為創作理念，將ASICS結合Kiko Kostadinov大膽流線型及配色，創造獨特潮流。首波釋出的HN2-S PROTOBLAST混血新生鞋款，採用以ASICS BLAST彈力跑鞋為設計，保留BLAST系列鞋底的幾何設計，加上Kiko Kostadinov氣勢如虹的流線型設計，交織出時尚與沉穩前衛質感。系列共推出曜石灰、摩卡褐、湖水綠3款配色，讓潮流世代可依照穿搭風格搭配，定價4580元。