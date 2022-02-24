全台最大板橋農會理監事選舉去年登場，由35名會員代表選出9席理事，支持廖裕德理事參選人全軍覆沒，最後由郭進源當選理事長，廖等10人提出「確認決議無效」訴訟，經新北地方法院審理，理事當選人名單之決議，應予撤銷。對此，郭進源表示，判決不會影響會務運作，會和理事討論後決定是否要上訴。

板橋農會去年3月5日改選理監事，由35名會員代表選出9席理事，不過新北市農業局接到民眾檢舉，柯姓會員任職於新北果菜公司，不符農會會員資格，會員代表大會中，郭進源提出臨時動議，最後以過半票數，認定柯男不符會員資格，當場喪失投票權。

據了解，板橋農會共35席會員代表，但因柯男臨時被除去會員資格，剩11席會員支持廖裕德，9名理事都由支持郭進源的會員代表拿下，郭進源當選理事長。

廖等10人向新北地方法院提出「確認決議無效」訴訟，判決於今年2月21日出爐，判決書指出，要求柯男離席迴避及出會之決議，應予以撤銷。

此外，郭進源、張文雄、葉貽謀、游伯湖、曹正吉、黃清松、郭松靂、徐春樹、林煥然；監事被告王思銘、黃一晉、郭宏政；出席上級農會會員代表被告嚴文彬、吳竹林等當選人名單之決議，應予撤銷。

郭進源表示，今（24日）才收到判決書，尚未有時間仔細閱讀，判決並不會影響到會務運作，會務一切正常，另外，將擇期與理事們討論是否要提出上訴，原則上應該會提出上訴，須待理事們進一步討論。

廖裕德去年受訪時則指控，柯男雖任職果菜公司，但屬於適用勞基法的約聘人員，連續擔任2年板農會員代表都沒問題，如今在選舉前夕被控資格不符，檢舉人其心可議。