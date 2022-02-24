（19:50更新）烏克蘭文化與資訊政策部的「戰略溝通與資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）在臉書上承認，俄軍於基輔州區域取得突破，自邊境的維爾查（Vilcha）進入，穆拉齊夫卡（Mlachivka）也遭到砲擊。

「英國廣播公司」（BBC）24日報導，俄羅斯戰車據稱已進駐烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）；俄羅斯國防部還宣布，親俄的烏克蘭東部分離主義勢力部隊已「突破烏克蘭前線」。

BBC派駐於烏克蘭首都基輔（Kyiv）的記者亞當斯（Paul Adams）表示，稱根據烏克蘭官員的發言，俄羅斯戰車似乎「已進駐烏克蘭第二大城哈爾科夫」，並感嘆「這一切都發生得這麼快」。

烏克蘭軍方先前宣布，俄軍北部攻勢於切爾尼戈夫（Chernihiv）被擋住，目前已摧毀至少6架敵方定翼機、2架直升機和數十輛裝甲車輛；但也指出哈爾科夫和南部重要港口刻松（Kherson）等區域「正進行激烈戰鬥」，稱敵方「正承受人員和裝備上的損失」。

俄羅斯國防部則在發布聲明稿，發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將宣布，近期才受該國外交承認的「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，已在俄羅斯火力支援下「進行反攻」，並「突破」烏軍裝備精良的前線，聲稱烏克蘭邊防部隊「並未抵抗」，正放棄陣地和武器撤退。

俄羅斯國防部更宣稱，雖然烏克蘭軍持續砲擊、對東部平民造成損失，但俄軍「不會對烏克蘭城市發動任何飛彈、空襲或火砲攻擊」，只會瞄準軍事基地、防空設備、軍用機場等設施。