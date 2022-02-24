達益營造有限公司24日捐贈桃園市消防局桃園分隊救護車，以實際行動回饋社會，也希望藉此引起更多人對公益活動的共鳴。桃園市長鄭文燦出席捐贈典禮，感謝捐贈者對社會公益的付出，並回贈感謝狀合影留念，場面溫馨隆重。

本次捐贈救護車配置高階監護電擊器(X-series)等多項裝備器材，將成為執行緊急救護勤務時的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

桃園分隊長張侃峯表示，近年來緊急救護出勤次數增多，救護車輛及裝備器材需求也日益增加，所幸有許多善心企業挺身而出踴躍捐贈，讓消防局能無後顧之憂，將公益愛心化為實際救人的力量。

在疫情升溫之際，達益營造有限公司以造福鄉里，回饋社會的企業精神，對社會的付出及貢獻功不可沒，消防局會善用這輛配備精良的救護車，與民眾挺過最困難的抗疫時期。