69歲李姓老翁，今傍晚駕車行經蘇花公路近崇德隧道口時，不慎被一顆約20公分彈飛的落石砸中，石頭當場打破車子的前擋風玻璃，李男因頭部被砸中後，直接失控直撞山壁，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

69歲李姓老翁，今傍晚駕車行經蘇花公路近崇德隧道口時，不慎被一顆約20公分彈飛的落石砸中，石頭當場打破車子的前擋風玻璃，李男因頭部被砸中後，直接失控直撞山壁，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮連日降雨，山區邊坡含水量高，落石頻傳，一名來自新北市的69歲李姓老翁，今傍晚駕車行經蘇花公路近崇德隧道口時，不慎被一顆約20公分彈飛的落石砸中，石頭當場打破車子的前擋風玻璃，李男因頭部被砸中後，直接失控直撞山壁，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍不治，至於詳細肇因仍待警方釐清。

警方指出，今傍晚5時29分獲報指出，秀林鄉台9線162.9K處，一名男子自撞山壁，受困車內，請求救援。

警消獲報趕抵現場後， 先將李翁抬出車外，並發現他已失去呼吸心跳，經送往慈濟醫院搶救仍不治。

警方表示，李翁駕駛自小客車，沿台9線南往北行駛，行經162.9K處時，遭一顆彈飛的落石擊中，導致石頭打破車輛的前擋風玻璃，並砸中李男頭部。

李翁疑因驚嚇，導致車輛失控自撞山壁，由於撞擊力道頗大，當場失去呼吸心跳，受困車內，車輛則是微卡在山壁中。

經查，李翁持照正常，酒精濃度尚待醫院抽血檢驗，至於肇事原因尚待警方調查釐清。