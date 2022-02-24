倉庫除了堆放雜物，也藏著不少寶物！一名女網友分享，她在整理倉庫時，發現一台30年前抽獎抽到的多功能機器人，不僅可以端飲料，還能放錄音帶播音樂，讓她回想起兒時的美好回憶，不少網友也直呼好懷念，「當時有這台，讓好多人羨慕萬分」。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，昨（23日）整理爸爸的倉庫時，發現了一台30年前抽中的多功能機器人，並表示，她就讀國中那年，統一蜜豆奶剛好舉辦抽獎活動，為了抽中頭獎「機器人」，她和弟第每天都忙著喝蜜豆奶，只為了剪下飲料截角，寄出明信片。

她回憶，當時爸爸連上班的時候，都會順手翻垃圾桶，不放過任何一個可以剪截角的機會，最後皇天不負苦心人，他們抽中了頭獎「機器人」，她也介紹，這台機器人不只會端飲料，還可以放錄音帶，「小時候的錄音帶還放在裡面，但現在應該不能聽了」。

從她曬出的照片可見，桌面上放著一台外觀泛黃的機器人和白色遙控器，其機器人胸前有小螢幕、放置錄音帶的卡槽，還有播放、暫停和音量調整等按鍵，此外，機器人的左手手掌還有個洞，估計就是為了端飲料而設計的。

照片曝光後，不少網友直呼好懷念，「小時候的夢幻逸品」、「當時有這台，讓好多人羨慕萬分」、「那個年代，機器人是種浪漫」、「上次在袖珍博物館也有看到這一台」、「收藏起來，變無價之寶」、「我沒抽到，你勾起我痛苦的回憶」、「原來當時的機器人被你家抽走了」。

該名女網友分享30年前抽中的多功能機器人。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）