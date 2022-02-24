《茲山魚譜》挑戰黑白美學，被盛讚是「⽔墨畫般視覺藝術之作」。（捷傑電影提供）

韓國歷史大片《茲山魚譜》故事背景聚焦於朝鮮王朝後期文臣丁若銓的真實人生，講述西元1801年，年幼的朝鮮純祖繼位，曾祖母貞純王后垂簾聽政，發動「辛酉迫害」，於朝鮮全境掃蕩西學。學者丁若銓因而遭受迫害，被流放至黑山島（茲山）。長期深居內陸的丁若銓漸漸發展出對魚類的興趣，在那裡遇見了好學而家貧少書的漁民昌大，丁若銓驚訝於昌大廣泛的海洋知識，決定以自身的學識作為交換，邀請他協助完成《茲山魚譜》。一段亦師亦友的動人情誼就此萌芽，對於知識傳衍的熱情與渴望促成了一代史書的誕生。

導演李濬益以前作《黃山伐》及《王的男人》奠定其在韓國歷史類電影中的地位，並由2013年拿下「青龍獎最佳影片獎」的《希望：為愛重生》備受全球影壇關注，集才華於一身的2人更被海外媒體譽為「黃金組合」，導演李濬益也因該作與片中擔任男主角的影帝薛耿求結識，睽違8年，2人繼《希望：為愛重生》後再續前緣，合作《茲山魚譜》，由薛耿求出演主角「丁若銓」一角，並憑藉此角讓他在第42屆韓國青龍獎上第3度拿下影帝頭銜。

該片其實是薛耿求在20餘年的演藝生涯中首次嘗試的「古裝史劇」作品，導演李濬益坦言在選角時有意為之，「打從認識以來，我就十分想將薛耿求丟入歷史古裝劇裡，拍攝過程中，薛耿求完全將自己投入在角色裡，賦予整部電影生命力，讓一代文人『丁若銓』演得活靈活現，彷彿再度『重生』！」初次嘗試「古裝史劇」就獲得肯定，薛耿求謙虛表示自己十分意外，並道出拍攝時的心聲：「在角色準備過程中，比起積累歷史和學術知識，我更優先將『世界大同之觀』作為『丁若銓』本⼈最重視的初衷。《茲山魚譜》是一部能讓人留下長久餘韻的電影。」

電影以獨特的黑白畫面呈現，利用無色彩的視覺藝術，引領觀眾走入歷史洪流之中，該片也是導演李濬益繼電影《東柱：時代詩情》後二度挑戰大銀幕「黑白美學」，他表示：「黑白電影最大的特點就是清晰度，一但明亮的顏色被排除，影像中人的存在形式將被傳達的更具體；以黑白畫面重現朝鮮時代獨特的美，感覺更接近時代和⼈們的故事。」獨特的拍攝手法讓國際影評人為之驚艷，在全球影展上狂掃14項大獎，並在第42屆青龍獎上斬獲最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影與燈光、最佳剪接、最佳音樂5大獎項，在韓上映後，榮豋韓國首周末票房冠軍，兩週內累積觀看人數高達25萬人；並於全球票房「吸金」高達32億韓元，成為韓國年度本土賣座電影之一。《茲山魚譜》3月11日在台上映。