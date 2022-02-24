第六屆華南銀行攝影大賽開賽。本屆主題為「2022臺灣日出之美」，徵件期間自即日起至111年5月31日止，總獎金新臺幣30萬元，首獎獎金高達10萬元，歡迎全國喜好攝影的朋友踴躍報名參加。

華南銀行自1919年創立迄今，已超過100個年頭，與臺灣人民一同見證臺灣經濟的繁榮發展，在創造業務成長的同時，華南銀行更重視屬於寶島上的珍貴資產，因此自2017年起即以推廣「臺灣之美」為初衷，陸續舉辦「花之媚」、「原生花卉」、「蝶戀花」、「鳥影尋蹤」及「戀戀山岳」等一系列倡導環境生態保育之攝影大賽，共同守護臺灣之美，廣獲社會大眾以及愛好攝影團體肯定與嘉許。

亙古以來，太陽主宰著地球的晝夜與四季，人們也秉持著日出而作、日落而息的規律，從古至今太陽影響了我們的生活，它既強悍又溫柔，給了這個世界光亮，也帶給了萬物生機，華南銀行舉辦本次攝影大賽，期待藉由攝影師的手，以這道象徵生命和希望的光，破開層層籠罩大地的疫情陰霾，迎向美好的未來，並彰顯積極進取的意志、朝氣蓬勃的精神，共創美好臺灣。

「2022臺灣日出之美」全國攝影大賽活動詳情請至華南銀行官網或中華攝影網查詢下載活動簡章及報名表。