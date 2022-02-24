台灣因宗教信仰因素擁有廣大素食族群，據統計台灣潛在蔬食客群約有664萬人、商機高達600億、其中彈性素食人口佔百分之18，肉品加工廠台畜T-HAM，近期也跨足植物性蛋白市場，推出純植飲食品牌「No Meating一植肉」，在吸引素食族群之餘，也企圖擁抱廣闊的彈性素市場，近期品牌攜手肉品餐廳RÒU BY T-HAM，推出植感生活居家食譜，助消費者在家運用植物肉打造餐廳級美食。

此次居家食譜由RÒU BY T-HAM方冠中以多年肉品料理經驗進行設計，以植肉植物香鬆、植物肉乾與植物肉漢堡排，從前菜到甜點打造出共五道料理，主餐部分以獨家「Myofilament肌原絲蛋白技術」開發的植物肉漢堡排製作，擁有近真實肉品的口感，除可製作排餐外，特殊結構還可攪散作為絞肉使用，適用多元料理。

植物肉滷肉飯，食材：「NO MEATING一植肉」植物肉漢堡排、紅蔥頭1~2顆切碎、蒜頭2顆切末、醬油40 cc、油蔥酥10g、冰糖5g (約1茶匙)、胡椒少許、蔥油或香油1茶匙。（NO MEATING一植肉提供）

本次食譜中，主廚也特別沿用RÒU BY T-HAM廣受歡迎的滷肉飯獨門秘方，教大家在家如何用植物肉漢堡排做出美味的植物肉滷肉飯，先把漢堡排在鍋中炒散後，加入紅蔥頭拌炒香氣，陸續加入醬油、蒜頭末、油蔥酥、冰糖、胡椒等拌炒，在加入500cc睡煮至沸騰，再用中小火煮10至15分鐘，並加入少許蔥油、香油提味，將滷肉淋飯後，也可放上醃漬品、溏心蛋、植物肉鬆等作點綴。

植物肉漢堡排，「NO MEATING一植肉」植物肉漢堡排一盒、季節時蔬(菇類、馬鈴薯、櫛瓜等)、蛋1顆、麵粉40g、麵包粉150g。（NO MEATING一植肉提供）

另外還有這道炸植物肉漢堡排，這道料理須先把解凍的漢堡排沾上麵粉後裹上蛋液，再裹上一層麵包粉備用，將季節時蔬烤熟備用後，取油鍋加熱至170度將植物肉放入油鍋中炸約3分鐘後上色後，取出後靜置約5分鐘，再把油鍋升溫到200度炸至外皮酥脆，最後盛盤炸好的漢堡排，旁邊放上烤蔬菜即完成。