楊貴媚首次挑戰獨木舟。（公視提供）

公視實境節目《阮三个3》前進台東成功鎮，節目內容娛樂之餘亦關注地方創生議題，楊貴媚學會與水共處直呼感動；溫貞菱擔任本季民宿小幫手表現相當積極，幫忙製作飲料卻被主廚施名帥要求放鬆一點；接待貴賓林柏宏時，誤拿擦碗巾給對方擦汗，機靈改口甜喊：「你帥得發亮像盤子！」讓林柏宏笑得合不攏嘴。

《阮三个3》前進台東成功鎮享受依山傍海的美景，在當地阿美族朋友米祝的帶領下，感受東海岸「太平洋精品百貨」的魅力。首次嘗試海上獨木舟，楊貴媚表示在過程中學習到許多與水共處的知識，深受感動，她表示：「這比想像中的好玩，以前看別人玩只覺得好危險，剛剛做了以後才知道原來自己也做得到！」也表示經過這次經驗後，學會了解自己的極限在哪，以及以後遇到困難危險時該做甚麼反應、不用害怕。

楊貴媚提到，在與米祝一家聊天時得知，他們選擇在台東經營水上活動，其實背後有很深的意涵，表示：「其實他們是透過經營店鋪，提供在地青年更多工作機會以外，藉此提高青年返鄉機會、促進地方創生，非常令人感動！」

米祝表示他們很建議年輕人出社會先到外面大城市多看、多磨練，才會有更多的想法回來做自己想做的事，他也提到：「現在我們在做的就是文化傳承，把以前小時候老人家關於海與環境的傳承經驗，繼續教給更多人認識。」楊貴媚也大讚：「還好有他們教導，讓我這個沒玩過水、沒滑過船的人，也很有安全感，可以玩得很安心！」透過介紹也讓實境節目增添更多教育意涵。

溫貞菱擔任本季小幫手，面對繁雜房務工作展現充分行動力，在與成員討論民宿快閃店的販售品項時，也表現旺盛求知慾。試做西西里咖啡時，不斷向主持施名帥請教，就連食材的公克數也相當謹慎，讓施名帥忍不住笑說：「不用這麼精準，拜託這不是化學課，我們都來台東了，不要那麼斤斤計較好不好！」反而希望溫貞菱可以放鬆一點。

林柏宏以尊榮貴賓身分入住民宿，眾人就處心積慮想要他留下來幫忙。剛見面楊貴媚發現林柏宏流汗，立馬請溫貞菱拿紙巾給他擦汗，卻誤拿成擦盤子用的廚房紙巾，溫貞菱靈機一動展現超高說話技巧，脫口說出：「看你帥得發亮有點像盤子」，立馬讓林柏宏笑得合不攏嘴，忍不住大喊：「我真的是受寵若驚！」

《阮三个3》以台東成功的海邊民宿做為據點，邀請多位來賓，如范少勳、黃瀞怡（小薰）、黃仲崑、黃遠、萬秀洗衣店、邵雨薇、謝章穎、胡釋安、馬力歐、鍾欣凌、李玉璽、朱芷瑩等人一同共襄盛舉。本季節目共計8集，每周五晚9點於公視頻道首播。